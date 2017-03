Alexandru Pelici, antrenorul formatiei CS Mioveni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea suferita pe teren propriu in fata formatiei UTA Batrana Doamna.

„N-avem ce face, mergem inainte. Viata merge inainte. Am inceput foarte prost jocul, dupa care am practicat un joc bun o buna perioada de timp, am facut presiune.

Am ramas in 10 oameni, am presat in continuare, am incercat sa revenim, am si reusit la un moment dat, dar ne-a fost anulat un gol si am pierdut cu 2-0.

UTA a jucat foarte mult pe contraatac, e foarte greu sa joci in 10 oameni impotriva echipei de pe locul 2. Din pacate, noi suferim pe urma unor decizii cu care nu suntem de acord.

Atmosfera va fi frumoasa la Timisoara datorita suporterilor, noi nu renuntam la lupta si vom continua sa luptam pentru locul 3. Speram sa ne ridicam la nivelul asteptarilor pe care le avem, pentru ca putem.”, a declarat Alex Pelici, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.