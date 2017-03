Sagan, triumfator in etapa a 3-a din Tirreno-Adriatico. Romanul Grosu a cazut in ultimul kilometru!

Peter Sagan a castigat fara probleme etapa a treia (Monterotondo Marittimo – Montalto di Castro, 204 km) din Tirreno-Adriatico, dupa ce l-a intrecut clar pe Elia Viviani, la un sprint redus. Podiumul a fost completat de catre Jurgen Roelands, informeaza digisport.ro.

Din pacate pentru Romania si echipa Nippo Vini-Fantini, in ultimul kilometru al cursei, brasoveanul Eduard Grosu a suferit o cazatura, intr-un moment in care se afla foarte bine plasat si l-a angrenat in ea si pe unul dintre favoritii la victorie, Fernando Gaviria, dar si pe purtatorul tricoului albastru, Greg van Avermaet.

In clasamentul general, lider a devenit australianul Rohan Dennis, care l-a devansat pe conationalul de la BMC, Greg van Avermaet, intrucat s-a clasat mai bine decat belgianul.

CLASAMENTUL ETAPEI

CLASAMENTUL GENERAL