Romania organizeaza turneul de calificare la Campionatul European de fotbal pentru nevazatori, in perioada 1-9 aprilie 2017, la Bacau, informeaza frf.ro.



Casa Fotbalului a gazduit joi tragerea la sorti a grupelor de calificare care vor trimite doua reprezentative la cea de-a 11-a editie a intrecerii continentale. Extragerea a fost efectuata de fostul international Ion Vladoiu, alaturi de el fiind capitanul nationalei de fotbal pentru nevazatori, Mihai Nistor, vicepresedintele Asociatiei Nevazatorilor din Romania, Mihai Dima, si antrenorul lotului national al nevazatorilor, Sorin Octavian Lapadatu.

Grupa A: Romania, Irlanda, Georgia, Albania

Grupa B: Grecia, Belarus, Cehia, Moldova

Primele doua clasate din fiecare grupa vor disputa semifinalele, ale caror castigatoare vor merge la Campionatul European din Germania, programat la finalul lunii august.

– Toate competitiile oficiale de fotbal pentru nevazatori sunt reglementate si organizate de catre International Blind Sport Assotiation (I.B.S.A. – Federatia Internationala a Sportului pentru Nevazatori).

– Meciurile de fotbal pentru nevazatori se joaca pe teren sintetic, 5 contra 5, in doua reprize de cate 25 de minute. Portarul nu are dizabilitați de vedere, iar mingea folosita este una speciala.

– Prima editie a Campionatului European de Fotbal pentru Nevazatori a avut loc in Spania, la Barcelona, in anul 1997.

– La Campionatul European de Fotbal pentru Nevazatori vor participa 10 echipe: primele opt clasate la editia precedenta (Anglia, 2015) si primele doua clasate in turneul de calificare gazduit de Romania.

– Echipa nationala de fotbal pentru nevazatori a Romaniei a fost creata de catre Asociatia Nevazatorilor din Romania.

– Asociatia Nevazatorilor din Romania este organizatia reprezentativa care apara si promoveaza, de peste sase decenii, interesele persoanelor cu deficienta vizuala. Asociatia cuprinde peste 50.000 de membri si acopera intregul teritoriu al tarii prin cele 34 de filiale ale sale, fiind, prin istorie si realizari, una dintre cele mai cunoscute organizatii nonguvernamentale din Romania. Este reprezentativa si la nivel international, facand parte din structurile europene si mondiale specifice. Desfasoara activitati socio-profesionale, cultural-educationale si sportive pe care nu le ofera deficientilor de vedere nici o institutie din Romania. Tocmai de aceea, guvernul i-a acordat, in anul 2008, statutul de utilitate publica.

– Selectionata Romaniei a disputat primul meci international in anul 2014, in Germania, de atunci participand la o serie de turnee destinate tarilor in care fotbalul pentru nevazatori este de abia la inceput.

Participarea la turneul de calificare la Campionatul European este cel mai important moment din scurta istorie a fotbalului pentru nevazatori din tara noastra. Iar faptul ca Romania gazduieste o intrecere de asemenea anvergura intregeste valoarea acestui eveniment inedit.