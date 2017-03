Indian Wells: S-a stabilit programul celor trei romance care vor evolua in turul II. Monica Niculescu joaca in aceasta seara, Irina Begu, dupa miezul noptii, Halep, maine, ora 21:00. Pe tabloul masculin va debuta si Marius Copil, in primul tur

Simona Halep (25 de ani, 4 WTA) și-a aflat adversara din turul secund, favorita numarul patru urmand sa o infrunte pe croata Donna Vekici, care a dispus de americanca Alison Riske cu 6-3, 7-6 (2). Halep, castigatoarea editiei din 2015 la Indian Wells, s-a impus in singura confruntare cu Vekici (20 ani, 86 WTA), in 2013, in turul al doilea la US Open, cu 6-2, 6-1.



Vineri, in jurul orei 23:00

Monica Niculescu – Timea Bacsinszky (15, Elevetia)

Sambata, ora 03.00

Irina Begu (29) – Louise Chirico (SUA)

ora 21.00

Simona Halep (3) – Donna Vekici (Croatia)

Singurul reprezentant al tenisului masculin din Romania in proba de simplu, Marius Copil, va debuta in primul tur contra argentinianului Horacio Zeballos. Meciul va avea loc dupa partidele D.Brown – D.Evans, ora 01:00, si D.Young – S.Kozlov.