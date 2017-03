Federatia Romana de Fotbal si UNICEF au semnat un parteneriat!

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, prin intermediul site-ului oficial, semnarea unui parteneriat cu UNICEF in Romania pentru trei ani in scopul desfasurarii unor actiuni comune ce vizeaza promovarea educatiei incluzive de calitate pentru copii si combaterea violentei impotriva copiilor.



„Fotbalul este un fenomen social, care uneste milioane de fani, indiferent de gen, profesie, credinte, preferinte, statut social. Daca aceasta forta va fi pusa in slujba ideii de educatie si protejare impotriva oricaror forme de violenta, noi credem ca mai multi copii vor beneficia de educatia de calitate, mai multi tineri vor fi inspirati sa nu renunte la scoala si vor creste feriti de orice forme de violenta. in paralel, putem astfel cataliza colectarea mai multor resurse pentru programele UNICEF, de crestere a calitatii educatiei”, a declarat Razvan Burleanu, potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal.

Forul de la „Casa Fotbalului” se va implica in promovarea catre comunitatea de iubitori de fotbal a programelor dezvoltate de UNICEF, va utiliza toate oportunitatile pentru a contribui la constientizarea problemelor copiilor, in special ale celor vulnerabili si marginalizati, va integra si dezvolta proiecte proprii pentru comunitatile de copii, va continua promovarea politicilor anti-violenta si anti-bullying si va sprijini colectarea de fonduri pentru derularea programelor UNICEF in Romania.

„Parteneriatul cu Federatia Romana de Fotbal ne va ajuta sa crestem nivelul de informare si constientizare cu privire la drepturile si nevoile educative ale copiilor. Ne dorim sa putem transmite, cu ajutorul Federatiei, mesajele campaniilor catre cat mai multi iubitori ai fotbalului. Acestia pot sustine accesul copiilor vulnerabili la educatie incluziva de calitate si pot contribui la oprirea violentei impotriva copiilor”, a declarat Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF in Romania.

UNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.

In Romania, UNICEF lucreaza impreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.