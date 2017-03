Lita Dumitru a analizat in exclusivitate la Sport Total FM, situatia din play-off si play-out, marturisind ca echipa lui Dan Alexa va scapa de retrogradare. Tehnicianul echipei secunde a Concordiei a vorbit si despre meciul dintre Barcelona si PSG, considerand ca atitudinea catalanilor le-a adus victoria.

„S-au format doua tabere. Tabara celor care sunt de elita, si joaca de la locul 6 in sus, de la care oamenii asteapta ceva mai mult si tabara in care unii sunt nemultumiti pentru ca nu au prins play-off-ul, iar unii sunt la retrogradare.

Dan Alexa este un om priceput si sunt convins ca va incheia cu bine. Eu cred ca echipa noastra va scapa de retrogradare.

La Gica Hagi se vede ca a investit in fotbalul romanesc si a iesit pe plus. E singura academie care a scos fotbalisti.

Eu consider ca sunt putine echipe in lume care au intrat pe teren asa cum a intrat Barcelona, cu gandul de a se califica. Atitudinea jucatorilor si chiar a spectatorilor a facut sa intre in teren decisi sa se califice. Probabil ca antrenorul de la PSG nu a stiut sa administreze acel 4-0.”, a declarat Lita Dumitru, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.