Despre revenirea spectaculoasa a Barcelonei in fata PSG-ului, in returul „optimilor” Champions League, a vorbit si Ilie Balaci, fostul lider al „Craiovei Maxima”.



„Ce mai e de zis legat de Barcelona cu PSG? E greu de spus ce a fost acolo … Trebuie spus ca Barcelona a jucat fara doi oameni, Messi si Suarez, aproape inexistenti, pentru ca mi-e greu sa cred ca daca Messi vrea sa joace poate fi tinut de vreun fundas. Eu nu l-am mai vazut zambind … S-ar putea sa nu mai aiba chef sa joace la Barcelona!

Multe lume e tentata sa spuna ca a fost vine lui Unai. Dar eu spun ca nu. Daca vezi ca antrenorul nu da indicatia care trebuie, tu, jucatorule, ia atitudine pe teren si fa ce crezi ca e bine.”, a declarat „Printul” Balaci, in cadrul emisiunii „Fluier final”.

… despre nationala Romaniei: „Am mai spus-o, ar trebui sa uitam de campania asta. Noi jucam in aparare cu unul ca Grigore care lupta la retrogradare pe la arabi. Nu inteleg ce se intampla acolo … Greu de crezut ca ne vom califica. Mai avem de jucat cu Polonia, cu Danemarca, acum, apoi la ei.”

FC Barcelona a trecut, miercuri, de Paris Saint-Germain, scor 6-1, pentru catalanii marcand Suarez ‘3, Kurzawa ’40 (autogol), Messi ’50 (penalti), Neymar ’88, ’90+1 (penalti) si Sergi Roberto ’90+5, in timp ce pentru parizieni a punctat Cavani ’62.

Barcelona este pentru al zecelea an consecutiv in sferturile Champions League si este prima echipa din istoria competitiilor europene care reuseste sa se califice dupa ce a pierdut cu 0-4 in mansa tur.