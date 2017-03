Adrian Olariu, unul din suporterii implicati in proiectul CS Miscarea CFR Bucuresti, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din Liga a V-a, unde echipa se bate la promovare.

„Suntem adeptii pasilor mici, dar obligatoriu inainte. Acesta este sloganul cu care am plecat inainte.

Weekend-ul asta incepe Liga a IV-a, dar si Liga a V-a si vom merge sa ne facem datoria pe teren. Pana si aici dam de justitie si de unii care vor trebui sa omologheze pana la urma rezultatele. Ne luptam cu AMFB.

In iarna ne-am pregatit pe terenurile pe care se pregatesc si echipele din ligile superioare. Am jucat la Izvorani, pe terenul central din Chiajna, dar si in Complexul Ion Tiriac.„, a declarat Adrian Olariu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

ASCULTA INTEGRAL

