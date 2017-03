Sorin Cartu a analizat parcursul echipelor calificate in play-off si a marturisit ca jucatorii lui Hagi nu au suficienta experienta pentru a castiga titlul, iar Dinamo si CFR nu au omogenitate. Astfel, fostul tehnician vede o lupta pentru suprematie intre Steaua si Astra.

„E un play-off foarte interesant, cu sase echipe care merita sa fie acolo. Chiar daca nu va fi unul spectaculos, pentru ca nu poti cere echipelor noastre sa faca mare spectacol.

Daca ar castiga Viitorul campionatul, nu mi-ar displacea. Dar nu o vad sa fie constanta in cele 10 partide. Aici intervine si experienta, in astfel de meciuri. Steaua, Astra vor juca un rol foarte important, pentru ca au jucatori care au trecut prin meciuri cu multa tensiune, in cupele europene. Dinamo, CFR Cluj sunt echipe care nu au omogenitate, n-au mai jucat de mult in cupele europene.

La Craiova, cunoscand jucatorii, pot sa spun ca va juca un rol important la primele locuri. Dar cred ca o participare in cupele europene ar fi un bonus. Echipa deja si-a castigat simpatia tuturor. Am vazut ca si la Pitesti a venit multa lume, o sa vina si in play-off.

La Steaua nu-mi place jocul. E normal sa fie afectata echipa avand in vedere ce se intampla in jurul echipei. Steaua de fiecare data si-a propus sa castige titlul si orice alta clasare ar fi o nereusita.

Orice atacant are nevoie de o perioada de acomodare. Are nevoie de timp pentru a-si crea o relatie de joc cu toti din echipa. Noi gresim ca punem prea multa presiune”, a declarat Sorin Cartu, potrivit Dolce Sport.