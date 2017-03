Simona Halep a fost intrebata despre reactia lui Andy Murray la adresa Mariei Sharapova, iar sportiva romanca a marturisit ca rusoaica merita wildcard-uri, dar daca nu ar primi, tot ar putea sa revina cu usurinta in teren.

Andy Murray, liderul ATP, s-a aratat deranjat de faptul ca Maria Sharapova poate primi wildcard-uri la diverse turnee: „Cred ca ar trebui sa muncesti ca sa revii. Dar majoritatea organizatorilor de turnee face ce crede ca e mai bine pentru eveniment. Daca ei cred ca numele mari vor vinde mai multe bilete, atunci vor face asta”.

Simona Halep este de alta parere, aceasta considerand ca rusoaica merita sa primeasca wildcard-uri, in primul rand pentru ca a fost in varful clasamentului WTA: „Am auzit ce a zis Andy Murray. Cred ca are dreptate din pozitia lui. Nu stiu ce sa spun despre asta. Nu sunt aici sa iau decizii, poate cei care lucreaza la asta stiu mai bine. In opinia mea, ea poate primi wildcard-uri pentru ca a fost numarul 1 mondial, este campioana de Grand Slam, dar cred ca si daca nu va primi ar reveni cu usurinta”

Maria Sharapova va reveni pe teren pe 26 aprilie, la Stuttgart, in prima zi dupa expirarea suspendarii primite la inceputul anului trecut pentru folosirea de substante interzise.