Simona Halep a vorbit inainte de primul meci de la Indian Wells, care se va disputa sambata, impotriva castigatoarei dintre Alison Riske si Donna Vekic. Sportiva a marturisit ca nu mai simte durerea de la genunchi, dar nu se asteapta sa aiba rezultate foarte bune.

”Incerc sa nu ma gandesc atat de mult la tenis. Incerc sa fiu diferita, dar nu e usor. Sunt putin dependenta de acest sport. Cand nu am o competitie, mi-e greu sa traiesc.

Iubesc jocul, iubesc competitia. Cand nu ai nimic de facut acasa, esti putin pierduta si simti ca nu faci ceea ce trebuie. Am foarte multa adrenalina atunci cand joc, prea multi nervi, dar atunci cand iau o pauza, imi lipsesc aceste lucruri.

Sunt fericita ca nu mai simt durerea. Nu ma pot gandi la rezultate, nu ma pot gandi la castigarea multor meciuri acum, tocmai din cauza genunchiului.

Inca joc bine la antrenamente. Astazi am jucat un set impotriva sparring partner-ului meu si l-am castigat. Asta imi da multa incredere. Dar vom vedea cum va fi in timpul meciurilor, pentru ca va fi mult mai dificil. Nu ma pot gandi acum la rezultate si la turneu. Imi doresc doar sa fiu sanatoasa si capabila si joc.

Prefer sa joc turnee, sa am meciuri in picioare. Jocul meu este mult mai bun, atunci cand joc. Ma antrenez jucand meciuri oficiale. In ultima perioada n-am putut s-o fac, asa ca va fi greu”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.