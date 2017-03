Unai Emery, antrenorul formatiei PSG, a vorbit dupa eliminarea din Liga Campionilor, marturisind ca aceasta situatie este un test pentru elevii sai. Atat tehnicianul cat si presedintele parizienilor acuza arbitrajul, sustinand ca le-au fost refuzate doua penalty-uri.

„Nu am facut meciul pe care ni l-am dorit, iar arbitrul a favorizat Barcelona. Gazdele au intrat pe teren cu spiritul de a castiga. Ne-am dorit sa avem continuitatea dn meciul tur, dar este clar ca nu am putut. Dupa pauza, la 0-2, jocul nostru s-a imbunatatit, am aratat mai multa personalitate.

In mod normal, la 3-1 meciul era incheiat. Dar in 5-10 minute am pierdut totul, am pierdut toata munca depusa in repriza secunda. Acesta este un test pentru echipa mea si stiu ca de aici vom creste. Daca vom continua sa muncim, PSG va beneficia si de alte oportunitati”, a declarat Emery.

Presedintele Nasser Al-Khelaifi a marturisit ca este firesc ca echipa sa fie suparata, dar vor trece si peste aceasta eliminare.

”Chiar daca am avut doua penalty-uri neacordate, nu cautam scuze. Nu am jucat nimic in prima repriza. Dupa ce am castigat cu 4-0 in tur, sa pierzi cu 1-6 in retur este extrem de greu de acceptat, dar nu avem alta solutie.

Dupa victoria din tur, sa ne calificam in sferturi era o dorinta normala, dar in fotbal asta nu inseamna nimic. Am incercat totul, dar nu am reusit, insa vom continua.

Este extrem de greu sa primesti trei goluri cand erai condus cu 3-1 in minutul 88. Nu am discutat cu jucatorii, nu e momentul. Toata lumea este suparata, dar ne vom calma”, a declarat si El-Khelaifi, potrivit Digi Sport.