Mircea Lucescu a analizat partida dintre Barcelona si PSG, marturisind ca s-a saturat de „circul lui Emery” si a stins televizorul in minutul 92. Tehnicianul formatiei Zenit Sankt Petersburg a explicat cele intamplate, considerand ca parizienii au fost prea siguri pe calificare.

„S-au calificat pentru ca au jucatori de o valoare foarte mare. Jucatori care controleaza mingea la cativa centimetri distanta. E greu sa joci impotriva lor. De peste un deceniu fac asta. Eu am jucat si i-am analizat. Cand un fotbalist controleaza mingea, iar mingea nu se dezlipeste mai mult de 3-4-5 centimetri de gheata lui, e greu sa-l contracarezi. La Sahtior am avut doi astfel de jucatori. E vorba de Jadson si de Teixeira. Revenind, succesul Barcelonei este succesul unei echipe care crede in ea.

In primul rand, iti spun ca in minutul 92 am mers la culcare. Eram satul de circul lui Emery. Anul trecut l-am intalnit cu Sahtior in semifinala Europa League. A avut o sansa permanenta. Prea ma deranja acelasi circ! Cred ca cei de la PSG au intrat convinsi ca nu pot pierde calificarea. O mare eroare pe care o face un antrenor. Si o echipa in aceeasi masura, dar jocul echipei poarta amprenta antrenorului pe care il are. Cred ca ei au incercat sa joace la trecerea timpului, greseala fatala in fata unei echipe cum e Barcelona!

Nu a fost penalty. Dar e un moment intr-un meci. Am pierdut atatea meciuri intr-un asemenea mod, dar alea au fost momente. Ceea ce s-a intamplat aseara in minutele de final de la Barcelona, am revazut azi de multe ori acele minute, nu stiu daca e vorba de sansa sau de nesansa. Sigur, sansa face parte din joc si din noi. Vorbim de sansa si de nesansa. Este o expresie, in latina, ”forte iuvat audacia”. Adica sansa ii ajuta pe cei indrazneti. Bun, pe mine m-a parasit de multe ori sansa. Dar au fost clipe, faze, nu mi s-a intamplat sa ma domine o echipa zeci de minute si sa ma plang ca am pierdut. Barcelona a indraznit aseara tot timpul si a castigat”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Digi Sport.