Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre subiectul momentului, meciul dintre Barcelona si PSG, incheiat cu scorul de 6-1.

„M-a uimit finalul de meci. Cred ca Barcelona a facut o minune. E incredibil ca o echipa cu jucatori atat de valorosi ca Di Maria si Cavani, sa se apere asa dupa 3-1.

Am avut ceva sperante la 3-0, dar nu ma asteptam ca PSG-ul sa nu reuseasca. La 3-1 imi pierdusem sperantele, dar am fost surprins de un Neymar imperial.

Barcelona si-a asumat riscul de a incerca, ori la bal, ori la spital. Fata de PSG era aproape imposibil sa te remontezi, dar au sperat pana in ultima clipa. E clar ca parizienii sunt cei care au pierdut calificarea, pentru ca la ce jucatori valorosi au, nu poti sa pierzi de la 4-0, chiar daca joci pe Camp Nou. „, a declarat Petre Grigoras in cadrul emisiunii „Executii in direct”.