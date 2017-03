Florin Motroc a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre partida din Liga Campionilor, dintre Barcelona si PSG, incheiata cu victoria si calificarea catalanilor.

„Au fost multe faze interpretabile. Am vazut ca penalty-urile din care s-au marcat cele doua goluri au creat foarte multe discutii in mediul online.

Ca fotbalist trebuie sa stii foarte bine ce fel de calitati are adversarul tau, ca sa il poti invinge in duelurile unu la unu.

Mie, arbitrul mi s-a parut foarte stapan pe situatie, in ciuda faptului ca juca pe un stadion imens si plin. Deciziile au fost extrem de coerente si nu cred ca a influentat sub nicio forma rezultat.

Tu, ca echipa care aveai 4-0 in tur, nu aveai voie sa te prezinti asa pe stadionul Barcelonei. Felul cum a evoluat PSG trebuie analizat, nu arbitrajul. La nivelul asta, nu ai voie sa ratezi cand scapi singur cu portarul, mai ales ca intalnesti o echipa ca Barcelona. Nu ai voie sa te joci cu ocaziile. Aveai calificarea in buzunar, nu ai voie.

Infrangerea din Franta, a fost intr-adevar, umilitoare. Pe Camp Nou, suporterii s-au comportat ca niste sustinatori, nu doar ca niste fani, si au impins echipa pana in ultimul moment.”, a declarat Florin Motroc, in cadrul emisiunii „Executii in direct”