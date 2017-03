Edi Iordanescu a marturisit ca are un angajament cu conducerea clubului FC Voluntari, conform careia, tehnicianul va lucra la formatia ilfoveana, mai devreme sau mai tarziu.

Florin Marin, antrenorul ilfovenilor, a fos demis, iar conducerea ii cauta inlocuitor. Edi Iordanescu este prima varianta a lui Dan Leasa, managerul clubului, insa tanarul tehnician nu doreste sa preia o echipa din Romania, in timpul desfasurarii campionatului.

”Am o relatie de prietenie si cu Dan si cu factorii de decizie de la FC Voluntari, ne intalnim destul de des, vorbim mult, casa mea se afla la cinci minute de stadion, asa ca orice intalnire cu reprezentantii celor de la Voluntari nu trebuie sa fie neaparat intr-un cadru protocolar.

Eu mi-am luat angajamentul ca intr-o zi, mai indepartata sau apropiata voi colabora cu ei si voi lucra acolo, cu mentiunea ca-mi doresc performanta si obiectivele sa fie altele decat au fost in aceasta etapa.

Insa, recunosc ca in acest moment prioritatea este sa plec in strainatate, sunt si ceva discutii, plus ca in Romania sezonul este pe final si nu mai vreau sa preiau formatii in timpul campionatului”, a declarat Edi Iordanescu, potrivit Digi Sport.