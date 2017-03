Dinamo risca sa ramana pe dinafara proiectului de reconstructie a stadioanelor

Stadionul Dinamo are sanse sa nu fie renovat, de fapt reconstruit dupa cum au precizat reprezentatii Federatiei Romane de Fotbal, din cauza scandalului existent intre AFC Dinamo si CS Dinamo.

Intr-un comunicat oficial, cei de la FRF spun ca in acest moment toate discutiile sunt blocate si ca la 31 martie se va definitiva lista stadioanelor propuse pentru reabilitare.

”Federatia Romana de Fotbal doreste sa clarifice situatia stadionului Dinamo, selectat pentru programul de reabilitare din cadrul proiectului 2020, dar care, la acest moment, se afla in fata riscului de a fi exclus din lista arenelor pentru acest proiect. Apreciem acest risc avand in vedere faptul ca proiectul de reabilitare al stadionului este in acest moment blocat, iar pana la 31 martie 2017 este necesara definitivarea listei stadioanelor propuse pentru reabilitare.

Programul include la acest moment stadioanele Steaua, Arcul de Triumf, Rapid si Dinamo, ultimul proiectat sa fie reconstruit in totalitate, cu diverse facilitati de practicare a sporturilor si cu o capacitate de 20.000 de locuri, toate lucrarile urmand a fi realizate de Compania Nationala de Investitii (CNI).

Daca pentru celelalte trei arene procedurile sunt in grafic si se respecta termenele care permit finalizarea lucrarilor in timp util, adica vara lui 2019, situatia stadionului Dinamo este problematica”, se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial al FRF.

Cand a fost demarat proiectul si s-au ales stadioanele, nimeni nu credea ca vor aparea probleme cu arena din ”Stefan cel Mare”, din cauza actelor.

”Acest impas nu a fost intrevazut pana in toamna anului trecut, atunci cand trebuia predat amplasamentul catre CNI, pentru evaluare si realizarea studiului de prefezabilitate. La acel moment a aparut problema contractului de inchiriere pe perioada nedeterminata a bazei sportive catre AFC Dinamo Bucuresti, aflata in insolventa, al carei detinator este Nicolae Badea si care este in administrarea Tempus Grup IPURL Bucuresti.

Contractul de inchiriere catre AFC Dinamo Bucuresti a fost incheiat in 2012 (contractul numarul 2640) cu detinatorul bazei sportive, CS Dinamo Bucuresti, clubul sportiv al Ministerului de Interne. Aceasta inchiriere a fost posibila in urma trecerii stadionului si a mai multor anexe din patrimoniul public in patrimoniul privat al Statului, in anul 2000, prin HG 1086/2000. Prin HG 207/2002, Guvernul a permis inchirierea sau intrarea in asociere cu AFC Dinamo pentru exploatarea bazei sportive.

Din 2000 pana azi, situatia a ramas neschimbata in privinta situatiei juridice a bazei sportive Dinamo. in toti acesti ani, mai multi actionari au facut diverse investitii in baza sportiva, printre care montarea lojelor oficiale, a copertinei, demararea lucarilor de extindere a tribunelor prin introducerea unor piloni in zona dinspre Spitalul Floreasca etc”, se mai arata in comunicat.”

CS Dinamo este unui dintre creditorii AFC Dinamo, care s-a inscris la masa credala in urma restantelor pe care le are clubul la plata taxei lunare de inchiriere a bazei sportive.

”Solicitarile adresate catre CS Dinamo din partea autoritatilor competente pentru eliberearea stadionului de sarcinile contractuale au ramas pana acum fara rezultat, ceea ce a impiedicat si impiedica CNI sa parcursa procedurile necesare: evaluare, studiu de prefezabilitate, alegere solutie tehnica, studiu de fezabilitate, licitatie pentru proiect si pentru executie, demararea lucrarilor efective.

In ciuda eforturilor Federatiei Romane de Fotbal si ale actualei conduceri a clubului afiliat la FRF, prin domnul Ionut Negoita, care a dovedit prin implicare si transparenta ca isi doreste rezolvarea situatiei, procesul este in continuare blocat”, se incheie comunicatul remis mass-media de la Casa Fotbalului.

