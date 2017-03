Gheorghe Multescu, antrenorul formatiei CS U Craiova, a vorbit inainte de startul play-off-ului despre situatia de la echipa, dar si despre viitor, marturisind ca nu va parasi clubul, avand sprijinul conducerii indiferent de rezultatele acestui final de sezon.

„Meciurile din play-off au o abordare schimbata, cu grija mai multa pentru rezultat. Ne gandim intr-un colt și la titlu, dar trebuie sa și putem. Ramane de vazut cat putem. Trebuie sa fim foarte atenti. Intalnim cea mai in forma echipa din campionat. Sunt dificultati la Craiova, important este ca echipa sa se prezinte intr-un mod profesionist.

Cine are derapaje repetate, asta e. Nu se poate compromite sezonul. Eu am intervenit pe langa conducere ca jucatorii care n-au semnat sa joace pana la finalul campionatului. Eu am discutat cu fiecare. E clar ca avem nevoie de ei, dar s-au intamplat lucruri care n-au fost in regula.

Budescu se va bucura de o atentie speciala, dar nu mai e timpul acela in care sa pun un om sa alerge dupa el tot meciul.

Poate sa fie un plus experienta antrenorilor, dar nu intru eu pe teren. E clar ca am o contributie importanta la stabilirea strategiei. N-am fost niciodata tentat sa renunt la post daca nu intram in play off. M-am gandit numai la meciul cu Gaz Metan. Patronul m-a asigurat ca lucram in continuare indiferent de ce se intampla”, a declarat Gheorghe Multescu, potrivit Dolce Sport.