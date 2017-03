Baschetbalistii stelistii trec de sibieni cu noul antrenor finlandez pe banca!

Derby-ul etapei a doua din faza secunda a sezonului regulat al Ligii Nationale de baschet masculin a fost castigat de Steaua CSM Eximbank in confruntarea de acasa cu CSU Sibiu. Rezultat, in urma caruia ambele echipe au 33 de puncte, pe locurile 2-3, la cinci lungimi de U Banca Transilvania Cluj-Napoca, invigatoare impotriva celor de la BCM Universitatea Pitesti. Ultima partida a revenit campionilor en-titre, CSM CSU Oradea, care s-au impus la scor in fieful formatiei SCM Timisoara, egalnd-o la numarul de puncte, 30.

Stelistii au obtinut pana la urma o victorie lejera, 71-57 (35-30), gratie prestatiei excelente din ultimul sfert, 19-8. Principalii marcatori au fost Dudzinski, 16, respectiv Lalovic, 15. Gazdele, incurajate de o puternica galerie, majoritatea venind de la fotbal, au avut un nou antrenor, finlandezul Jukka Toijala, care l-a inlocuit pe Claudiu Fometescu.

Clujenii obtin al zecelea succes consecutiv, 94-84 (45-44), de data asta, in fata teamului argesean, care a mentin scorul strans pana spre final. Dykes, cu numai 17 puncte, completat de Barro, 16 si Moldoveanu, 15 au fost cei mai buni jucatori ai invingatorilor, iar de la oaspeti, Kostovski, 22 si Mladenovic, 19. Bihorenii si-au revenit dupa seria de patru infrangeri, intrecandu-i cu 92-73 (55-35) pe timisoreni, desi au jucat in deplasare. Cosgeterul intalnirii, americanul Barnette, a inscris 18 puncte.

Runda urmatoare se va desfasura sambata seara.