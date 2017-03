Renzo Rossi a vorbit in exclusivitate pentru Sport Total FM, despre meciul din Liga Campionilor, dintre Barcelona si PSG, marturisind ca mentalitatea pozitiva i-a ajutat pe catalani sa intoarca rezultatul.

„A fost un meci in care nimeni nu se astepta ca Barcelona sa intoarca rezultatul. Cred ca au fost ajutati si cu un penalty, dar dupa au intervenit greselile individuale. PSG a intrat cu gandul de a juca pe contraatac si acolo cred ca a fost greseala.

Asta e fotbalul. Nu e diferenta asa mare intre cele doua echipe. E greu sa intorci rezultatul, dar Barcelona, jucand acasa, a crezut pana la sfarsit. PSG a intrat cu gandul ca 4-0 e greu de intors, dar dupa minutul 3, era deja 1-0.

Sigur ca m-a surprins revenirea Barcelonei, dar m-a surprins si prestatia celor de la PSG. Si jucatorii au intrat un pic relaxati datorita rezultatului din tur.„, a declarat Renzo Rossi, in cadrul emisiunii „Fluier final”.

Tehnicianul a vorbit si despre situatia echipelor romanesti si sansele acestora pentru castigarea titlului, marturisind ca nu exista o singura favorita, lupta fiind foarte stransa intre formatiile din play-off.

ASCULTA INTEGRAL

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.