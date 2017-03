Ana Maria Popescu va reveni in toamna acestui an!

Campioana olimpica la sabie cu echipa feminina a României la JO de la Rio, Ana Maria Popescu, a afirmat ca va reveni in activitate in luna octombrie a acestui an.

Ultima competitie la care a concurat Popescu a fost Grand Prix-ul de la Doha, din luna decembrie a anului trecut.

“Imi e dor de plansa in fiecare zi si intre antrenamente imi e dor de plansa. Pentru viitorul apropiat am niste planuri, dar nu pot da detalii acum, dar in octombrie voi fi din nou pe plansa de scrima”, a spus Ana Maria Popescu, la ambasada Frantei, unde a participat la o receptie oferita cu ocazia Zilei Internationale a Femeii si pentru sustinerea candidaturii Parisului pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2024.

intrebata daca sustine candidatura capitalei Frantei, Popescu a spus ca Europa merita sa obtina aceasta organizare. “Bine ca nu m-ati intrebat daca vreau sa fiu sportiva in 2024. Eu consider ca Europa in primul rând ar merita o astfel de competitie prin reprezentanta Paris. Chiar daca am avut cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice care s-au disputat la Beijing si la Rio, ar fi bine si pentru noi sa mergem sa ne sustinem sportivii la Paris. Eu chiar m-as bucura. M-as vedea ca spectator la Jocurile Olimpice din 2024. Dar nu stii unde te va duce drumul. Dar m-as bucura daca s-ar organiza JO din 2024 la Paris sa fiu prezenta acolo, fie si ca spectator, ca sa nu visam mai departe”, a mai spus spadasina.

Ana Maria Popescu a povestit ca primul succes al echipei din care a facut parte a fost obtinut la Paris in 2010: “Echipa feminina de spada a României, cea care anul trecut a câstigat medalia de aur la Jocurile Olimpice, si-a inceput parcursul la Paris in 2010, câstigând primul titlu mondial. Mai presus de asta am avut parte de o organizare de exceptie. A fost o competitie la care au inovat foarte mult, dar noi nu am simtit, sportivii implicati nu au avut de suferit, ceea ce ne-a bucurat. Ca sportiv de performanta, care a concurat de multe ori in Franta, consider ca Parisul este pregatit sa gazduiasca cea mai mare competitie din lume, oamenii de acolo sunt pregatiti. Eu va tin pumnii, Allez les Bleus!”

La evenimentul organizat la Ambasada Frantei au mai participat presedintele Federatiei Române de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, si vicepresedintele Federatiei Române de Handbal, Steluta Luca.

