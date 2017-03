Noul antrenor al Stelei, Ion Ion, echipa de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, a vorbit in premiera dupa ce directorul tehnic, Marius Lacatus, a anuntat ca acesta va semna un contract pe doi ani. Tehnicianul, fost fotbalist important la Steaua si Rapid inainte de 1989, marturiseste ca a inceput cautarile pentru a pune bazele lotului de jucatori.



„Deocamdata vorbim asa, nu avem niciun jucator, suntem in cautari, urmarim jucatori pe la meciuri, am inceput actiunea asta. Proiectul ne onoreaza. Este munca grea. In doua luni de zile sper sa fie tot staff-ul complet, antrenorul cu portarii, antrenorul secund. Suntem in discutii, in timpul asta vom cauta in continuare.

Discutiile au fost pentru jucatori de 19, 24 de ani, sa vedem ce ne ofera selectia, jucatori cu meciuri in picioare, sa avem un punct de plecare. Sunt o gramada, am fost sunat de prin Spania„, a spus Ion Ion la DigiSport.

Antrenorul nu isi face probleme ca Steaua nu va avea suporteri.

„O sa vina si public, de curiozitate, o sa vina si din cei vechi, vor veni pentru ca este si Marius Lacatus implicat in acest proiect.

Ne gandim sa mai atragem si alte foste glorii, prima conditie sa fie sa fi jucat la Steaua, nu sa stea doua sezoane si sa plece„, a mai declarat acesta.

Ion Ion va semna un contract pe doi ani, cu posibilitatea de prelungire pe alte doua sezoane.

Obiectivul sau va fi acela de a obtine promovari succesive, militarii dorind ca Steaua sa ajunga in Liga 1 in cel mai scurt timp posibil.

Ion Ion a evoluat in tricoul Stelei in perioada 1971 – 1979, in care a castigat doua titluri de campion si doua Cupe ale Romaniei.