Patronul clubului din „Stefan cel Mare”, Ionut Negoita, aflat sub control judiciar pentru bancruta frauduloasa, in dosarul privind insolventa firmei care administreaza clubul Dinamo, a tras un semnal de alarma, prin intermediul unui comunicat, in legatura cu reconstructia arenei Dinamo, care a intrat in impas din cauza problemelor birocratice.



”In ciuda faptului ca am tot sperat ca se va gasi o solutie, din pacate a trecut foarte mult timp si am ajuns pe ultima suta de metri in ceea ce priveste reconstructia stadionului Dinamo. Am ajuns intr-o situatie de criza si, in calitate de actionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti, trag un semnal public de alarma asupra necesitatii gasirii unei solutii rapide care sa deblocheze aceasta situatie. Consider ca viitorul lui Dinamo, in lipsa unui nou stadion, este sumbru”, a scris Negoita in comunicat.

Negoita nu a ratat ocazia de a ataca decizia modernizarii stadioanelor Steaua si Rapid, care apartin „unor echipe care nu mai exista”.

”In conditiile in care se refac stadioanele unor echipe care nu mai exista, Steaua si Rapid, sa se rateze oportunitatea de a se face stadionul echipei Dinamo este o catastrofa care va atrage dupa sine continuarea deteriorarii miscarii fotbalistice din Romania. Sper ca factorii direct implicati, Clubul Sportiv al Ministerului de Interne si CS FC Dinamo Bucuresti, societatea domnului Nicolae Badea, vor gasi rapid solutia necesara pentru a nu se rata aceasta oportunitate istorica pentru tot ceea ce inseamna miscarea dinamovista. Am convingerea ca aceasta solutie se va gasi in conditiile in care stiu ca domnul Nicolae Badea este un dinamovist convins si sper sa ne revedem cu totii in tribunele noului stadion la meciurile lui Dinamo”, sustine finantatorul „alb-rosiilor”.

Pe 27 februarie, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a afirmat ca este posibil ca Stadionul Dinamo sa nu intre in planul de modernizare pentru organizarea in Romania a Euro 2020, din cauza problemelor in privinta dreptului de proprietate. Arena din stefan cel Mare are mai multi proprietari.

Romania a primit organizarea a patru meciuri de la Europeanul din 2020, care vor fi gazduite de Arena Nationala din Capitala. UEFA obliga tarile organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale nationalelor participante.

Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo.