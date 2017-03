Mirel Radoi s-a luat serios de Gigi Becali: ”Habar nu are ce se intampla cu adevarat la echipa!”

Dupa ce finantatorul FCSB-ului a sustinut ca ”Mirel a luat-o pe miriste”, Radoi nu a ramas dator. Tehnicianul „l-a executat” fara mila pe Becali, afirmand ca mai mult de 50% din rezultate proaste sunt din vina lui.



„Ne-am mai vazut pentru o problema in care eu sunt la mijloc. In rest nu am mai vorbit si nu mai am ce sa mai discut cu el. El le stie pe toate si el stie prea mult fotbal pentru noi.

Daca discutam altceva decat fotbal si intram in amanunte, schimba subiectul. Ca sa fiu mai pe intelesul tuturor, lui ii plac genul de oameni care ii spun ce vrea sa auda. Multi oameni din jurul lui i-au simtit aceasta slabiciune. Daca el spune ca Gnohere are cea mai mare viteza din echipa, evident ca toata lumea o sa-i spuna asta ca sa-l incante pe el, ceea ce este gresit.

Ceea ce se intampla la Steaua e vina lui mai mult de 50%. Nu inteleg de ce vine dupa atat timp sa-i acuze pe Meme si pe Reghe ca au facut nu stiu ce in Elvetia. Eu va spun ca nu stia si nu stie nimic macar jumate din ce se intampla la echipa. De ce sa-i traga la raspundere de ce nu joaca echipa cand tu aduci jucatori cu o saptamana inainte sa incepi campionatul?

Cand mereu spui ca esti cel mai bogat, astepti ca toata lumea sa-ti dea jucatori gratis!? Nu poti sa faci fotbal la nesfarsit si sa astepti sa-ti dea lumea cei mai buni jucatori gratis. Poate sa se supere pe mine, e treaba lui. Eu mereu i-am spus cum vad eu lucrurile, daca vrea sa le accepte bine, daca nu sa continue pe calea pe care a inceput si sa-si duca crucea pana la sfarsit„, a spus Mirel Radoi, la Digi Sport.

Radoi a mai sustinut ca lucrurile nu sunt tocmai roz la echipa, lasand sa se inteleaga faptul ca banii nu sunt luati la timp de jucatori.

„Asa poate stau lucrurile de afara, din interior sunt cu totul altfel lucrurile, dar, ma rog (n.r. – intrebat daca la Steaua banii se iau la timp). Si pe mine m-a acuzat de ceva si n-am inteles. L-as ruga ma rog sa lamureasca problema despre cine, ce, cum, cu cine barfesc.

Ca barfesc ca femeile sau ceva de genul acesta, cred ca s-a exprimat… Mai am si nisip si miriste pe aici. Deocamdata eu nu m-am pus in genunchi sa-mi cer iertare in fata unei femei asa cum a declarat el. Cred ca el are o problema, nu eu.

Si acum spune ca daca nu termina in primele doua locuri duce echipa in insolventa. El si-a luat un agajament fata de ei. Toti jucatorii acestia au o familie in spate, au semnat un angajament pe 2-3-4 ani, e vorba de viitorul lor aici. Nu poti sa-ti bati joc la nesfarsit, doar ca esti tu Gigi Becali si sa crezi ca daca dai un salariu, toti sunt sclavii tai. Ai un angajament pe care trebuie sa-l respecti. Nu poti sa zici ca dai zeci de mii si, dupa ce bagi echipa in insolventa, sa dai 1.500”, a daugat Radoi.

„Mirel, daca il ierta atunci pe Tamas si daca il lua pe Teixeira, ca a zis ca e batran… Mirel, daca nu era orgolios, era in Liga Campionilor si lua campionatul. El a luat-o putin pe miriste. Vorbeste aiurea cateodata, dar il iert” – Gigi Becali.