Antrenorul lui Botosani a fost filmat pe banca in timp ce ii aplica o corectie lui Golofca, in meciul pierdut de Botosani la Astra acasa, cu 3-0. Acesta si-a dat astazi demisia, spunand ca si-a cerut scuze in fata jucatorilor si a staff-ului.



„In afara de scuze, in momentul de fata, vreau sa spun ca imi dau demisia. Este un gest de onoare. Este mai important sa imi mentin coloana verticala si nu ma intereseaza problemele financiare. Decizia este definivita si irevocabila. Este normal sa fac acest gest. Nu vreau sa afectez imaginea clubului. Doar eu trebuie sa platesc pentru gestul meu.

Inca nu am vorbit cu jucatorii. Vreau sa imi cer scuze. In viata trebuie sa iti asumi tot. Imi exprim regretul fata de ce s-a intamplat. Ieri, inainte de antrenament, mi-am cerut scuze in fata staff-ului si in fata jucatorilor. Azi imi cer scuze antrenorilor din Liga 1„, a spus Grozavu in conferinta de presa.