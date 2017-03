Indian Wells incepe in aceasta seara cu meciul dintre Monica Niculescu si Sorana Cirstea, de la ora 21:00

Prima partida de la Indian Wells (California) care ne intereseaza, turneu Premier Mandatory ce va debuta in aceasta seara, va fi fiind cea dintre Sorana Cirstea si Monica Niculescu. Meciul va incepe la ora 21.00, ora Romaniei, in primul tur al competitiei americane.



Niculescu (29 ani, 45 WTA) are 4-2 in meciurile directe cu Sorana (26 ani, 66 WTA), dar ultima lor confruntare a avut loc tocmai în 2010, la Montreal, in optimi, Monica impunandu-se cu 6-3, 6-3. Intalnirea dintre cele doua romance va fi prima de pe terenul 2.