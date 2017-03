FRF il reclama pe Grozavu la Comisia de Disciplina daca nu intervine de urgenta LPF! Anuntul oficial

Federatia Romana de Fotbal asteapta un punct de vedere din partea Ligii Profesioniste de Fotbal in cazul antrenorului FC Botosani, Leo Grozavu, dupa incidentul in care a fost implicat la meciul cu Astra. Daca LPF nu reactioneaza, FRF il va reclama ea pe Grozavu la Comisia de Disciplina.



„Federatia Romana de Fotbal isi manifesta dezaprobarea fata de comportamentul antrenorului formatiei FC Botosani, domnul Leontin Grozavu, cel care, asa cum reiese din imaginile surprinse de camerele de filmat, l-a lovit pe jucatorul propriei echipe, Catalin Golofca, in timpul partidei dintre Astra si FC Botosani, disputata luni, 6 martie, in cadrul etapei a 26-a a Ligii I de fotbal.

Federatia Romana de Fotbal asteapta pana la finalul zilei de vineri, 10 martie, un punct de vedere oficial in acest caz din partea Ligii Profesioniste de Fotbal, forul care organizeaza Liga I. In cazul in care acest punct de vedere oficial nu va fi facut public, Federatia Romana de Fotbal, prin secretarul general Radu Visan, isi rezerva dreptul de a sesiza Comisia de Disciplina si Etica”, se arata intr-un comunicat pe site-ul oficial al FRF.

Antrenorul lui FC Botosani, Leo Grozavu, l-a lovit pe Catalin Golofca dupa ce l-a schimbat, in minutul 83 al meciului de la Giurgiu, cu Astra, din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. Golofca, asezat pe banca de rezerve, a fost lovit in barbie de antrenorul Botosaniului.

Golofca nu a fost titular, el a intrat in minutul 32, dupa accidentarea lui Roman. In minutul 83, Catalin Golofca a parasit terenul, inlocuit de Herghelegiu.