Managerul echipei FC Voluntari, Dan Leasa, a confirmat despartirea de Florin Marin, in exclusivitate pentru Sport Total FM: „Este adevarat! O decizie de comun acord cu antrenorul. A fost o perioada frumoasa si ii multumim pentru tot ceea ce a facut la echipa. Maine ne vom intalni si ne vom strange mana, asa e frumos! Tot maine, spre seara, speram sa ajungem la un acord cu noul tehnician, ca sa putem incepe cum trebuie play-out-ul.

Urmeaza sa incheiem contractul cu o firma pentru instalarea nocturnei, la finalul play-out-ului, iar in toamna vom juca la lumina reflectoareleor pe propria arena. Vom deschide si un fan shop cat de curand, iar Voluntariul va deveni capitala fotbalului romanesc!”

Cu doar doua victorii in ultimele 10 etape din sezonul regulat, una dintre acestea fiind inregistrata in acest an, apele s-au involburat teribil la FC Voluntari, iar antrenorul Florin Marin a fost indepartat de la echipa chiar inaintea debutului in play-out! Sursele Sport Total FM au confirmat aceasta informatie si urmeaza ca in urmatoarele minute sa apara si o reactie oficiala din partea conducerii ilfovene.

Se pare ca lui Florin Marin i s-a reprosat jocul modest din ultima etapa, scor 0-1, acasa, cu CSM Poli Iasi, dar si cel de la Craiova, scor 5-0 pentru olteni.