FCSB si Dinamo, pedepsite de Comisia de Disciplina a FRF, in urma incidentelor de la returul semifinalei din Cupa Ligii

FCSB si Dinamo s-au ales cu amenzi din partea Comisiei de Disciplina a FRF ca urmare a meciului disputat saptamana trecuta in mansa secunda a semifinalelor Cupei Ligii. Cele doua rechipe au fost penalizate ca urmare a incidentelor create de suporteri.



„FC Steaua Bucuresti vs. FC Dinamo Bucuresti – Abateri disciplinare – In baza art. 82, raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza FC Steaua Bucuresti cu penalitate sportiva de 15.000 lei; In baza art. 82, raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza FC Dinamo Bucuresti cu penalitate sportiva de 22.500 lei„, se arata intr-un comunicat aparut pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

1-3 a fost scorul final al intalniri dintre FCSB si Dinamo, dupa golurile marcate de Alibec (pentru gazde), respectiv Nistor, Petre si Hanca (pentru oaspeti).

„Cainii” au obtinut calificarea in finala Cupei Ligii cu scorul general de 7-2.