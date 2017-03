Miercui, de la ora 17.00, in cadrul emisunii „Trafic sport, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan, invitat va fi Tudorel Dumitru, antrenorul divizionarei din esalonul al treilea, CS Tunari.



ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA

„La Otopeni, la juniori am inceput sa antrenez. Apoi, in Liga 1, am ajuns cu Otopeni, ca secund. Am ajuns apoi la Balotesti, pe care am salvat-o de la retrogradare, cu care, dupa doi ani, am promovat in Liga 2. Acum sunt la Tunari, in Liga 3, cu care sper sa promovez la un moment dat.

In toamna anului trecut am fost la un pas sa ne dizolvam. Doua trei zile au fost aceste discutii si la ora aceasta ne bucuram de sprijinul autoritatilor.

Este diferenta mare intre Liga 3 si Liga 2, dar eu trebuie sa stiu sa ma fac inteles oriunde as antrena. Sunt linistit aici, nu exista presiune din partea conducatorilor. Si imi place ca cei de aici nu incearca sa se bage peste deciziile mele, lucru rar prin alte parti.

Cantonament nu am putut face in aceasta iarna, dar am avut conditii decente pentru antrenamente.

Metaloglobus este o echipa buna din cam toate punctele de vedere. Au si o situatie financiara mult peste ce au restul echipelor din seria din care facem si noi parte. Domnesti face pregatirea la Buftea, unde sunt terenuri foarte bune, iar Slobozia este una dintre echipele de provincie foarte bune, poate cea mai buna. Dinamo II are o echipa foarte interesanta, tineri cu tupeu in joc.

Am reusit sa mai aducem oameni la stadion. 1500-1600 de lei este un salariu bun care se da in Liga 3, salarii care se achita la timp.”, a declarat Tudorel Dumitru.