Seria de opt meciuri consecutive castigate in sezonul regulat a ajutat-o pe Astra Giurgiu, campioana in exercitiu, sa se califice in play-off. Acum, antrenorul Marius Sumudica, se gandeste la o noua victorie, cu care sa egaleze recordul echipei FC Vaslui, in sezonul 2011-2012. In exclusivitate pentru Sport Total FM, Sumudica a vorbit despre play-off, dar si despre atmosfera care s-a imbunatatit in sanul echipei.



„Astazi chiar ma gandeam, vorbeam si cu jucatorii, cum ar fi sa batem si pe Craiova, in primul meci din play-off, si sa egalam recordul echipei FC Vaslui, din 2011.

Am renuntat la litigiile cu clubul, la memorii, si mi s-a promis ca voi avea rezolvata si problema financiara, dar nu inseamna ca de la vara voi continua. Jucatorii sunt platiti inclusiv luna decembrie, dar urmeaza acum sa se achite primele doua luni din acest an, dupa ce vor intra banii din drepturile TV si de la UEFA. Despre asta vom mai vorbi la finalul sezonului.

Suntem intr-o cupa europeana, obiectiv indeplinit. Locul 1-3 la finalul sezonul este al doilea obiectiv, pe care cred ca-l pot indeplini.

Suntem singura echipa din play-off care nu a avut nevoie de rotunjire a numarului de puncte, cee ce ne confera un avantaj in fata fiecarei echipe daca vom fi la egalitate de puncte. Dar toate echipele vor avea aceeasi sansa. Sa vedem cum va fi dupa primele doua etape, dupa care vom avea pauza pentru meciul nationalei. Daca vom lua minimum 4 puncte, ve vom inscrie serios in lupta pentru primele doua locuri!„, a declarat Marius Sumudica, la „Fluier final”.