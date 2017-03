FC Botosani a ramas fara antrenorul Leo Grozavu, care a anuntat, miercuri dimineata, ca isi prezinta demisia, dupa ce a fost surprins de camerele TV cand l-a bruscat serios pe fotbalistul Catalin Golofca, dupa ce a decis sa-l schimbe pe finalul jocului de la Giurgiu, in ultima partida a sezonului regulat din Liga 1. Grozavu a spus ca este „un gest de onoare“ si si-a incheiat astfel al treilea mandat la gruparea moldava.

Potrivit presedintelui Cornel Sfaiter, demisia lui Grozavu va fi analizata saptamana viitoare in cadrul unei sedinte a Consiliului de Administratie.

„A fost neplacut pentru noi ceea ce s-an scris prin presa, nu ne-a fost usor, iar in aceasta zi antrenorul nostru a decis sa demisioneze.

A fost o culpa comuna, zic eu. Se putea rezolva totul la vestiare …

Cu Leo am obtinut rezultate foarte frumoase in Liga 1, este un antrenor de nota 10. Noi am incercat sa-l intoarcem din drum si a ramas ca vom discuta saptamana viitoare intr-un CA daca vom merge mai departe cu el sau vom aduce un alt antrenor. La momentul acest, echipa va fi pregatita de antrenorii secunzi, Alin Bordeianu si Alin Bejan.

Acum se sesizeaza si FRF-ul, dar au fost cazuri mai grave si nu au facut-o …”, a declarat Cornel Sfaiter, in cadrul emisiunii „Trafic sport”.