Desi s-au disputat doua runde pana acum in esalonul secund, in acest an, CS Mioveni a evoluat intr-o singura partida, acasa, cu Dunarea Calarasi, partida incheiata la egalitate, 2-2, rezultat care a cam scos formatia pitesteana din cursa pentru promovare. Cu toate astea, antrenorul echipei din Mioveni, Alexandru Pelici, este de parere ca lupta la promovare se va da pana spre finalul sezonului, iar echipa sa va lupta pana la final pentru obtinerea unui bilet pentru Liga 1.



„Speram sa ramanem in cursa dupa meciul cu UTA. O ingrangere ne-ar scoate din calculele promovarii.

Noi ne dorim sa promovam, dar nu suntem destul de maturi sa fructificam sansele pe care le avem. Acest campionat se joaca, nu e nimic sigur.

Sper sa castigam meciul cu UTA. Va pot asigura ca va fi un meci frumos, deschis, cu faze multe de poarta.”, a declarat tehnicianul Alex Pelici, in cadrul emisiunii „Trafic sport”.