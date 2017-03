Chiriches, la un pas de Dinamo! Borcea a dezvaluit toate detaliile de la negocieri

Cristi Borcea, fost actionar la Dinamo, a fost audiat astazi la Curtea de Apel in cazul dezafilierii Universitatii Craiova. Borcea a dezvaluit ca in 2011, Chiriches putea ajunge la Dinamo, in contul unei datorii pe care Pandurii o avea la formatia alb-rosie. Ulterior, clubul gorjean a platit 450.000 de euro catre „câini”, iar Chiriches a ramas la Pandurii.



„Aveam un litigiu cu Pandurii in care Dinamo castigase la ambele Comisii, ca urmare a transferului lui Ilie Iordache. Pandurii s-a adresat instantelor civile. Atunci am intrebat daca este legal, stiind ca UEFA spune ca nu trebuie sa te adresezi instantelor civile.

Dupa sedinta Comitetului Executiv din 8 iulie, dupa ce presedintele Sandu aprobase emiterea unor adrese catre Pandurii si Craiova m-a contactat Condescu ca sa gasim o solutie. A spus ca nu are bani si sa nu ajunga la excludere si daca doresc vreun jucator.

In urma discutiilor, am fost de acord sa inchei amiabil. Intelegerea a fost sa mi-l dea pe Chiriches in contul sumei de 450.000 si 20% dintr-un transfer. Pana la urma, nu s-a mai concretizat, deoarece Pandurii a virat banii catre Dinamo si a stins litigiul„, a spus Borcea la audieri, conform Digi Sport.

Ulterior, Chiriches a ajuns la Steaua in ianuarie 2012 pentru 1,3 milioane de euro. Dupa aceea s-a transferat la Tottenham, la 9,5 milioane de euro, iar acum este la Napoli.

In prezent, fostul actionar al clubului Dinamo executa o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in Dosarul Transferurilor.