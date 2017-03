Steaua Bucuresti si-a gasit antrenor! Anuntul facut de Lacatus

UPDATE / Conform surselor Digi Sport, Ion Ion, in varsta de 63 de ani, va fi antrenorul Stelei. Acesta a evoluat in tricoul ros-albastrilor in perioada 1971 – 1979, in care a castigat doua titluri de campion si doua Cupe ale Romaniei. Ion va câștiga un salariu lunar de 1.500 de euro, unul care se apropie de anumite salarii din Liga 1.

In direct la Digi Sport, Marius Lacatus, coordonatorul noului club al Armatei, a anuntat ca a ajuns la un consens cu un tehnician pentru a prelua echipa proaspat infiintata. Desi s-a vorbit intens despre posibilitatea ca Nana Falemi sa fie cel desemnat sa pregateasca echipa, in cele din urma negocierile dintre parti s-au intrerupt, iar Lacatus s-a reorientat.



„Am ales antrenorul. Va avea loc o conferinta de presa in care acesta va fi anuntat. Dar pot sa va spun un singur lucru: avem un antrenor. Este un fost jucator al Stelei care a antrenat si in strainatate si a antrenat la nationala de juniori. Dar nu va pot spune cine este. Am discutat cu mai multi antrenori, dar nu am ajuns la un acord, pentru ca erau antrenori care sunt prinsi cu diverse proiecte.

Ne-am dorit ca in luna martie sa numim antrenorul pentru a avea timp de selectie. Noul antrenor a antrenat in tarile arabe, este un antrenor cu experienta. Am discutat de mai multe ori cu el. Cred ca pentru a construi o noua echipa avem nevoie de un antrenor cu experienta”, a declarat Lacatus, la Fotbal Club.

Ministerul Apararii Naţionale a decis sa infiinţeze din acest an secţia de fotbal seniori in cadrul CSA Steaua, coordonata de Marius Lacatus, dupa ce MApN a obtinut in justitie marca Steaua, folosita ilegal din 2003 incoace, conform deciziei oamenilor legii, de echipa patronata de Gigi Becali. Ministerul susţine ca noua echipa va beneficia si de palmaresul Stelei de pâna in 2003, care include Cupa Campionilor si Supercupa Europei.