Sorana Cirstea si Monica Niculescu se vor duela la Indian Wells! Simona Halep si Irina Begu vor juca direct in turul secund

Turneul WTA Indian Wells din california, dotat cu premii in valoare de 6.993.450 dolari, va gazdui un duel romanesc in runda inaugurala. Sorana Cirstea si Monica Niculescu vor fi adversare in primul meci al acestei competitii, in timp ce Simona Halep si Irina Begu vor juca direct in turul secund.

Simona Halep pleaca din pozitia a patra ca favorita a turneului si va juca direct in turul al doilea cu invingatoarea din meciul Dona Vekic – Alison Riske. Romanca a cucerit trofeul in anul 2015, iar anul trecut a fost eliminata in sferturile de finala de catre Serena Williams.

Irina Begu va juca in turul al doilea cu castigatoarea dintre americanca Louise Chirico si o jucatoare venita din calificari.

Ana Bogdan a parasit competitia inca din calificari, fiind invinsa de catre Nao Hibino. Sportiva a fost recompensata cu 2 puncte WTA si 2.085 de dolari.

Patricia Tig a invins-o in calificari pe Shuko Aoyama, iar in meciul decisiv pentru accederea pe tabloul principal se va duela cu Julia Boserup. Romanca si-a asigurat 20 de puncte WTA si un cec in valoare de 4.075 de dolari.