Marius Sumudica a terminat sezonul regulat cu Astra pe locul al treilea in clasamentul Ligii I si a tras linie dupa aceasta perioada, marturisind ca cea mai importanta realizare a fost influentarea deciziei lui Budescu de a ramane la Astra.

In legatura cu meciul de luni, impotriva celor de la Botosani, incheiat cu scorul de 3-0 pentru Astra, Marius Sumudica a marturisit ca echipa sa nu a aratat a campioana, dar s-a enervat, iar dupa pauza giurgiuvenii au inceput sa „functioneze”.

„In prima repriza nu prea am avut fata de campioana. Ma interesa sa iau un punct, pentru ca facea ca la egalitate de puncte sa fim singura echipa care avea un numar par de puncte si sa am un avantaj. M-am enervat, am schimbat sistemul si a inceput masina de pase.

A inceput si Budescu, cel care e regele fotbalului de la noi. Nu are cum sa lipseasca din primul 11 la meciul cu Danemarca. El si Alibec sunt cei mai buni jucatori. Ma bucur, ca daca pleca Budescu la Steaua, atunci nu mai batea Alibec toate cornerele, ar fi fost mai odihnit si facea mai multe la Steaua.

Cel mai important lucru a fost ca l-am convins pe Budescu sa ramana la Astra. Apoi ca am batut palma si ne-am inteles in privinta acelei amenzi si in privinta a ceea ce mai aveam de primit”, a declarat sumudica la Dolce Sport.