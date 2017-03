Leo Grozavu, tehnicianul formatiei FC Botosani, s-a declarat suparat in urma infrangerii din meciul de la Giurgiu, marturisind ca Golofca nu a facut ceea ce i-a cerut antrenorul.

Botosani a pierdut la scor de neprezentare ultima partida din sezonul regulat al Ligii I, in fata formatiei lui Marius Sumudica.

„Am avut o prima repriza buna, Astra nu a avut nicio ocazie, nu stiu ce s-a intamplat a doua repriza. Golofca m-a suparat pentru ca stia foarte bine ce are de facut si nu a facut. Dupa o absenta lunga, in urma unei prostii pe care a facut-o, nu a avut prestatia pe care trebuia să o aibă azi. Nu a avut nicio sclipire și l-am schimbat. Se putea mai mult azi.

Ne dorim in play off sa ne calificam cat mai sus. Am facut o prima parte buna, zic eu, suntem pe locul 8, ma deranjeaza ca ni se iau punctele pentru care am muncit, pentru care clubul a platit bani”, a declarat Leo Grozavu, potrivit Dolce Sport.