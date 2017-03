Isabelle Gullden, cea mai buna jucatoare straina a campioanei Europei, a decis sa isi prelungeasca contractul pentru inca doua sezoane.

Jucatoarea suedeza a venit la CSM in anul 2015 si a contribuit la palmaresul echipei, castigand Liga Campionilor, Liga Nationala, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei.

“Isabelle Gullden este o jucatoare foarte importanta pentru noi si faptul ca ea a decis sa ramana la CSM ne demonstreaza faptul ca avem o echipa solida, dornica de performante. Ne bucuram ca ne putem baza pe ea in continuare.”, a declarat Alin Petrache.

Isabelle Gullden: “Am decis sa raman la CSM pentru inca doi ani pentru ca imi place foarte mult aici. Am venit din Danemarca cu gandul de a castiga trofee. In primul sezon am castigat Champions League, iar acum imi doresc mai mult. Fanii sunt minunati! Momentele in care vin la mine, dupa meci, si imi spun cat de mult ma apreciaza, fac ca toate eforturile depuse sa merite.”, a declarat Isabelle Gullden, potrivit Digi Sport.