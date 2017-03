Leo Grozavu, antrenorul formatiei FC Botosani, l-a lovit pe Golofca la meciul impotriva Astrei Giurgiu, dupa ce l-a scos de pe teren. Conform spuselor jucatorului, tehnicianul l-a lovit pe acesta, pentru ca si-a dat jos tricoul si l-ar fi aruncat.

„Imaginile vorbesc de la sine. Ma duc astazi sa vorbesc cu conducatorii. Se vede ca m-a lovit. M-a lovit pentru ca mi-am dat jos tricoul de pe mine. El a spus ca am aruncat tricoul, dar se vede si pe imagini ca tricoul era pur si simplu in fata mea. Dupa ce m-a facut varza tot meciul, m-a injurat, am dat tricoul jos de suparare.

Poate am jucat si eu slab, poate am avut o zi proasta. Eu am dat cu cotul la Iasi si am platit, am stat pe bara 4 etape. Acum sa plateasca si el. Cu el nu mai vreau sa lucrez. Cum as putea sa mai lucrez cu el? Cum pot sa-l mai respect vreodata dupa ce a dat in mine? Cum pot sa-i mai ascult indicatiile acum?

E prima data cand a facut asa, nu stiu ce l-a apucat. Daca ma asteptam sa fiu lovit ma aparam si eu. Imaginile vorbesc, eu nu mai am ce spune. Ori plec eu, ori pleaca el. Stau pana-n vara si vedem ce va fi”, a declarat Catalin Golofca, potrivit gsp.ro.

Tehnicianul a negat faptul ca l-a lovit pe jucatorul sau, insa, Golofca a facut publica o poza cu buza sparta, in urma actului de violenta al lui Leo Grozavu.