Gheorghe Hagi a terminat sezonul regulat pe primul loc in clasamentul Ligii I cu formatia pe care o antreneaza, Viitorul. Acesta sustine ca nu s-ar multumi cu locurile 2 sau 3, marturisind ca isi doreste sa castige fiecare meci.

”E placut pentru toata lumea ca suntem in play-off, e bine sa lupti sa castigi campionatul. Noi n-am abandonat lupta la titlu. Am spus doar ca suntem echipa de locul 6, din simplul motiv ca suntem cea mai tanara din cele 6 si singura echipa care nu a fost vreodata campioana.

Din traditie si respect pentru celelalte am spus asta. Am ajuns acolo sus, din „intamplare” (n.r. – e ironic), am dat cele mai multe goluri si am luat cele mai putine. Echipa e foarte tanara, cu 7-8 titulari din Academie: 21,7 ani e media de varsta a lotului.

Am dominat CFR a doua repriza de la cap la coada, am controlat jocul, ei au inceput cu minge directa, cu multe faze fixe. Noua ne place sa jucam fotbal, sa marcam, sa avem spirit ofensiv.

Suntem pe locul 1, normal ca 10-20% ne gandim sa fim campioni, echipele au insa un atu in fata noastra, insa nimic nu e imposibil. Nu avem presiune. Pentru mine acceptabil ar fi sa fim pe primul loc, noi suntem pe primul loc acum. N-as accepta nici locul 2, nici locul 3. Asta e spiritul meu, imi doresc sa castig fiecare meci, asta vreau sa transmit echipei”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.