Valeriu Iftime, finantatorul formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre gestul antrenorului Leo Grozavu din cadrul meciului de la Giurgiu.

Tehnicianul l-a lovit pe Golofca, jucatorul sau, dupa ce l-a injurat pana in momentul in care l-a scos de pe teren.

„Eu il apar pe Leo cat pot, dar nu pot sa il apar in fata unor gesturi care nu au ce cauta in lumea noastra. Nu suntem o echipa mare sa ne renastem din propria cenusa. Eu am construit un club dupa principii corecte si civilizate. Eu pun pret pe moralitate.

E foarte greu pentru mine sa accept treaba asta. N-am cum sa ma calmez acum in conditiile in care termin sezonul in play-out si jucatorul isi ia un pumn in plex.

Am numai personalitati deosebite la echipa. Leo nu merita lotul nostru, dupa gestul de aseara. Pe termen scurt, poate da Golofca gol, iar Leo sa il pupe pe frunte. Pe termen lung, rebuie sa gasim antidotul prin care sa scoatem asemenea gesturi din fotbalul nostru.

Cand e linistit, e adevarat ca Leo e un om pe care sa il pui la rana. Cand e nervos, e hidos. Eu vreau un antrenor nervos, cu vana, dar sa nu se ajunga la gesturi de genul.”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

