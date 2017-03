Presedintele AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori), Emilian Hulubei, a vorbit la Sport Total FM, in cadrul emisiunii „Fluier final”, despre reactia pe care antrenorul echipei FC Botosani, Leo Grozavu, a avut-o, luni, la Giurgiu, asupra unui jucator, care a avut tupelul sa-si arunce tricoul de joc, dupa ce a fost schimbat.



„Cu siguranta, antrenorul va trebui sanctionat. Si in 2015 am avut un caz, la copii si juniori, in urma caruia s-a sesizat FRF, care a decis sa-l amendeze pe acel tehnician si sa-l suspende 12 luni.

Vom fi aratati din nou cu degetul, din pacate, si va trebui sa dam niste explicatii si ne gandim la proiecte de reeducare pentru ca nu e prima data cand iesim in fata cu astfel de gesturi

Noi putem sa-l sprijinim pe jucator, dar am inteles ca el nu a dorit asta, ca are un impresar si se va descurca cu el.

Cred ca FRF ar trebui sa se implice serios, prin scoala de antrenori, iar un astfel de antrenor nu cred ca are ceva sanatos la cap. Secretarul general al LPF ar trebui sa sesize Comisia de Disciplina a FRF, iar dupa o analiza sa se ia o decizie de suspendare si amendare a tehnicianului.

Iar daca a gresit cu ceva jucatorul, ca si-a aruncat tricoul sau mai stiu eu ce, acesta poate fi sanctionat conform unui regulament de ordine interioara.

Eu tind sa cred ca nu ne vom face bine nicodata si asa vom avansa mult timp de acum inainte. Regulamente exista, dar nu sunt respectate, iar sanctiunile nu sunt aplicate.”, a declarat Emilian Hulubei, in cadrul emisiunii „Fluier final”.

In minutul 83, la scorul de 2-0 pentru Astra, Golofca a fost inlocuit de antrenorul Grozavu cu Andrei Hergheligiu, iar apoi, nervos, si-a dat jos tricoul de joc si l-a aruncat, asezandu-se pe banca de rezerve.

Potrivit imaginilor furnizate de Digi Sport, Grozavu, care a observat gestul fotbalistului, l-a apucat pe fotbalist de barba si apoi i-a aruncat tricoul in fata, in timp ce il apostrofa, inainte de a fi indepartat de la banca de rezerve de membri ai staff-ului echipei.

Golofca fusese introdus in joc in minutul 32, in locul lui Mihai Roman (accidentat), si a comis faultul in urma caruia Astra a deschis scorul din lovitura libera, prin Budescu (55).