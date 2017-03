Aurel Ticleanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia fotbalului romanesc, marturisind ca echipele ar trebui sa se axeze mai mult pe jucatorii tineri din tara.

„Eu am plecat cu detasare de la Federatie pentru un an si revin pe 1 iunie.

Ar trebui sa existe o singura echipa pentru fiecare. Asteptam FC Arges in prima liga, Rapidul in prima liga… Patronii nu pot duce mai departe istoria echipelor de legenda, ca si FC Arges a facut istorie. Eu vad ca o solutie implicare autoritatilor locale, ceea ce se incearca la Craiova, dar nu e suficient.

Nu inteleg de ce ne permitem sa aducem jucatori de o valoare indoielnica din strainatate, cand avem jucatori tineri carora trebuie sa le dam spatiu sa joace si sa nu punem presiune pe ei.

De ce, intr-un fotbal cu probleme economice, media de varsta a jucatorilor este peste 25 de ani? Putem sa luam copiii nostri, pe care ii platim foarte putin pentru ca sunt la inceput de cariera. Singura echipa cu o medie de varsta mai mica este cea a lui Gica Hagi.

Hagi a aratat ca se poate. A ajuns pe primul loc, echipele lui de juniori castiga si ele. De ce nu fac si altii ca el?„, a declarat Aurel Ticleanu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

ASCULTA INTEGRAL

