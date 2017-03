Daca e marti, e Champions League: Arsenal – Bayern si Napoli – Real Madrid

In meciurile tur din optimile UEFA Champions League, Bayern Munchen si Real Madrid s-au impus in fata adversarelor (Arsenal si respectiv Napoli) indeajuns de puternic incat sa fie considerate aproape calificate in faza urmatoare a competitiei. Marti seara se joaca insa returul celor doua intalniri, iar un singur lucru este clar ca nu va lipsi: spectacolul! Implicit, o multime de oportunitati pentru cei pasionati de pariuri online.

„Arsenal are nevoie de un miracol in returul cu Bayern pentru a evita a saptea eliminare consecutiva din optimile Ligii Campionilor. Dupa 1-5 la Munchen, „tunarii” nu mai au ce pierde si ar putea juca la totul sau nimic. Luand in calcul o astfel de ipoteza, s-ar putea sa asistam la un joc spectaculos, cu multe goluri pe Emirates. Se intalnesc doi antrenori adepti ai jocului ofensiv precum si golgheterii din Premier League si Bundesliga”, comenteaza Ilie Dumitrescu, Expert al casei de pariuri online Unibet, intr-o analiza video realizata pentru fanii fotbalului.

Media de goluri inregistrata in ultimele 7 dueluri Arsenal – Bayern din UEFA Champions League este 4,32, astfel ca pare firesc un pariu pe faptul ca se vor marca si de aceasta data cel putin 2,5 goluri – cota 1,51 pe unibet.ro. O alta idee de pariere este cea pe faptul ca Bayern va castiga din nou, de aceasta data la Londra – cota 2,30 pentru victorie a oaspetilor. Tot in optimile Ligii Campionilor, Bayern a invins-o pe Arsenal la Londra in 2014, scor 2-0 si in 2013, scor 3-1.

Ideea de mai sus este sustinuta si de Ilie Dumitrescu: „Dupa victoria consistenta de la Munchen, Bayern s-ar putea impune si in returul cu Arsenal. Nemtii au doua succese in ultimele trei deplasari la Londra, iar acum ar putea profita de forma slaba a lui Arsenal – tunarii au trei infrangeri in ultimele cinci jocuri”.

Fostul fotbalist roman analizeaza si partida dintre Napoli si Real Madrid: „Napoli are de remontat o diferenta de doua goluri in returul cu Real Madrid. Trebuie sa recunoastem ca nu este o misiune deloc usoara. Totusi, formatia lui Maurizio Sarri a demonstrat in Serie A ca are forta ofensiva, fiind prima in topul golurilor marcate. De partea cealalta, atacul Realului a revenit la formatul consacrat”.

Un pariu ce merita luat in calcul este cel pe faptul ca „ambele marcheaza”, cota 1,43 la Unibet, pariu bazat pe statistici: Napoli are o medie de 2 goluri pe meci jucat acasa, in timp ce Real are 2,33 goluri marcate pe joc in deplasare. Ilie Dumitrescu recomanda si pariul „Napoli nu pierde”, cota 1,59, considerand ca italienii vor lupta sa obtina un rezultat de prestigiu, chiar daca nu sunt favoriti. Napoli si Real Madrid s-au mai intalnit o singura data pe San Paolo, in 1987. Partida s-a incheiat 1-1, dupa ce in tur ibericii s-au impus cu 2-0.