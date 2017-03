Concurs la Sport Total FM! Poti castiga un tricou de joc purtand semnaturile componentilor lotului RAPID OLD BOYS!

RAPID OLD BOYS, in parteneriat cu sponsorul tehnic ACERBIS si cu postul de radio SPORT TOTAL FM va provoaca la un nou concurs de verificare a cunostintelor rapidiste. Premiul oferit este un tricou de joc purtand semnaturile componentilor lotului RAPID OLD BOYS.



In data de 15 mai 1938, pe stadionul Giulesti, Rapid invingea cu scorul de 2-1 formatia Venus in semifinalele Cupei Romaniei. Dupa banchetul dedicat victoriei, jucatorii rapidisti Baratky, Vintila, Auer si Rafinschi erau arestati de politie la ordinul prefectului Gabriel Marinescu, presedinte la Venus.

CE A FACUT MANAGERUL RAPIDULUI, COSTICA BAUER ARDELEANU PENTRU CA CEI PATRU JUCATORI RAPIDISTI SA FIE ELIBERATI DIN AREST?

Intreaga poveste o puteti gasi in paginile „bibliei” rapidiste „Glasul rotilor de tren” a maestrului Ioan Chirila.

Asteptam raspunsurile voastre DOAR PRIN MESAJ PRIVAT, pana in data de 31 martie, ora 23.59, pe pagina de Facebook RAPID OLD BOYS. Pe langa raspuns, treceti in mesaj nume, prenume, adresa si numar de telefon pentru contact.

Succes!