Chelsea, avans de zece puncte in fruntea clasamentului din Premier League

Chelsea a disputat luni, in deplasare, partida impotriva formatiei West Ham United, contand pentru etapa cu numarul 27 din Premier League.

Scorul a fost deschis in minutul 25 de catre Eden Hazard, care a introdus mingea in poarta, dupa pasa lui Pedro, stabilind si scorul pauzei, 1-0 pentru Chelsea.

In repriza secunda, Diego Costa a punctat in minutul 50, majorand avantajul pentru londonezi. In ultimul minut al prelungirilor, insa, Lanzini a inscris pentru gazde, reducand din diferenta si inchizand jocul la scorul de 2-1.

Astfel, Chelsea a obtinut cele trei puncte si s-a distantat in fruntea clasamentului din Premier League la zece puncte de Tottenham, formatia de pe locul al doilea.