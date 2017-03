Constantin Budescu a deschis scorul in meciul impotriva celor de la FC Botosani in ultimul meci al sezonului regulat si a marturisit ca a fost o victorie obtinuta greu, desi au invins cu scorul de 3-0.

Fotbalistul giurgiuvenilor a fost convocat la echipa nationala, iar singura lui grija este sa nu il dezamageasca pe Marius Sumudica, antrenorul cu care are o relatie speciala.

”Sumi ma vede in fiecare zi la antrenament. Ii place foarte mult de mine, avem o relatie speciala. Ma bucur ca sunt la echipa nationala, vom vedea daca o sa joc sau nu. Sper sa nu-l dezamagesc, am revenit la echipa nationala, sper sa facem o figura buna cu totii si, de ce nu, sa invingem Danemarca acasa.”, a declarat Budescu in legatura cu convocarea la echipa nationala.

„A fost o victorie grea, chiar daca am castigat cu 3-0. Acum o sa ne gandim la play-off, incepem un alt campionat. il avem pe Sumi alaturi de noi, ne intelegem foarte bine, avem moral bun, speram s-o tinem tot asa.

Ne-am uitat la diferenta de puncte si este o diferenta destul de mica intre locul 1 si locul 6 si orice echipa poate castiga campionatul. Cu siguranta ne gandim si la acest lucru. O sa o luam meci cu meci si speram sa ramanem acolo sus, sa ne indeplinim obiectivele.

O sa avem un meci destul de dificil, Craiova are o echipa destul de buna, cu jucatori tineri, talentati. O sa avem un meci dificil acasa, dar trebuie sa ne impunem jocul si sa castigam, ca sa ramanem acolo sus”, a spus Budescu despre primul joc al echipei sale, din play-off”, a declarat Budescu, potrivit Digi Sport.