CFR s-a calificat in play-off dupa ce a invins-o pe Viitorul, formatia de pe primul loc, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. Vasile Miriuta s-a declarat bucuros de aceasta realizare, dar a marturisit ca nu se gandeste inca la titlu.

„Sunt fericit. Am muncit foarte mult in ultimele 7 luni. Ma bucur ca suntem acolo. Am facut 49 de puncte, cum ar veni. Suntem pe locul 2. Am meritat. Felicitari baietilor, au muncit mult in ultimele 7-8 luni. Multumesc conducerii. Au fost alaturi de noi si la greu. E meritul tuturor.

Ei s-au automotivat. Stiau cat de important e pentru club sa intram in play-off. Nu a contat ce le-am spus eu si nici banii nu au fost importanti. Sunt jucatori profesionisti, senzationali si de mare caracter si ma bucur ca ii antrenez. Deac e sufletul echipei, un jucator mare.

E devreme sa vorbim de titlu. Important e ca suntem acolo si trebuie sa ajungem cat mai sus. Acolo e locul CFR-ului. Nu suntem echipa de locurile 7-8, 6 sau 5. Clubul la care antrenez trebuie sa fie tot timpul in primele 3. Au ramas in play-off echipele care merita. Sa nu uitam de fanii care au venit si ne-au incurajat. Toate echipele au sanse la titlu. Suntem la distanta mica”, a declarat Vasile Miriuta, potrivit Digi Sport.