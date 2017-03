CS U Craiova a castigat duminica, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga I, meciul impotriva formatiei Gaz Metan Medias, cu scorul de 1-0 si s-a calificat in play-off. Gheorghe Multescu, tehnicianul Craiovei, este multumit de jocul echipei sale si pentru faptul ca a reusit sa ii faca bucurosi pe suporteri.

„Este o victorie frumoasa, meritata, avand in vedere parcursul pe care l-am avut. A fost si o presiune foarte mare in ultimele meciuri si au aparut inexactitati. Dar important e ca noi am produs ocazii, am jucat la victorie meci de meci. Antrenam de un an un astfel de joc, nu puteam schimba.

Suporterii nostri sunt cei mai calzi din Romania, ma bucur ca am reusit sa ne calificam in play-off si pentru ei.

A fost o lupta foarte stransa la varful clasamentului, iar in play-off va fi o lupta interesanta pentru ca diferentele sunt mici intre echipe”, a declarat Gigi Multescu, conform Dolce Sport.